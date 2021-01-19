Tır karlı yolda kaydı, Iğdır-Ağrı yolu bir süre kapandı

Iğdır'da etkili olan kar yağışı sonrası Iğdır-Ağrı yönü bir tırın kayması sonucu bir süre ulaşıma kapandı.

Iğdır'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı akşam saatlerine kadar devam etti. Akşama doğru Iğdır-Ağrı yolu Suveren köyü yukarısında seyir halinde olan bir tır, yağan kar sonrası yolun kaygan olması sonrasında yolda kaydı. Tırın makaslaması nedeniyle araç hareket etmedi. Karayolları ekipleri bölgeye gelerek tırın çekilmesi için yardımda bulundu. Tır karayollarına ait kepçe ile itilerek yolda düzeltildi. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle yolda olan araçlar ve içindekiler kar yağışı altında araçlarında bekledi. Yolun kapalı olmasından dolayı Iğdır'ın girişinde bekleyen trafik ekipleri Ağrı-Doğubayazıt tarafına giden araçları geri çevirdi. Tırın yoldan çekilmesi sonrası küçük araçların kar lastikleri kontrol edildikten sonra yola devam etmesine izin verilirken ağır tonajlı kamyon ve tırların geçişine izin verilmedi.

Karayolları ekipleri yollarda araçların mahsur kalmaması ve yolların kapanmaması için takviye kar küreme araçları gönderdi.