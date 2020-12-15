İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Iğdır’da korona virüs salgınına karşı toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Iğdır'da korona virüs salgınına karşı toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.


Covid-19 salgın riskine karşı vatandaşların ulaşımlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için Iğdır Belediyesi toplu taşıma araçları ve otobüsleri rutin olarak dezenfekte ediyor.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamada' “Değerli vatandaşlarımız, toplu taşıma araçlarını kullanırken öncelikle “Temizlik, Mesafe ve Maske” kuralına uymanız toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.