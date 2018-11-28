İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon'dan Iğdır'a gönül köprüsü

Trabzon Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda gerçekleştirilen ‘Kardeşim Üşümesin’ projesi kapsamında öğrenciler tarafından alınan kışlık kıyafetler, Iğdır Tuzluca Gedikli Köyü İlkokulundaki öğrencilere ulaştırıldı.

Trabzon Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda gerçekleştirilen ‘Kardeşim Üşümesin' projesi kapsamında öğrenciler tarafından alınan kışlık kıyafetler, Iğdır Tuzluca Gedikli Köyü İlkokulundaki öğrencilere ulaştırıldı.


Iğdır Tuzluca Gedikli Köyü İlkokulundaki 40 öğrenci, botundan montuna pantolonundan atkı beresine kadar Trabzonlu abi ve ablalarının aldıkları kıyafetler ile bu kışı üşümeden geçirecekler. Okul Müdürü İbrahim Soysal, Müdür Yardımcısı Murat Ali Şahin, Beden Eğitimi Öğretmeni Zekayi Usta ve Okul Aile Birliği Başkanı İsmail Baş tarafından Trabzon'dan yola çıkarılan hediyeler öğrencilere ulaştırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.