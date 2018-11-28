Trabzon'dan Iğdır'a gönül köprüsü

Trabzon Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda gerçekleştirilen ‘Kardeşim Üşümesin' projesi kapsamında öğrenciler tarafından alınan kışlık kıyafetler, Iğdır Tuzluca Gedikli Köyü İlkokulundaki öğrencilere ulaştırıldı.

Iğdır Tuzluca Gedikli Köyü İlkokulundaki 40 öğrenci, botundan montuna pantolonundan atkı beresine kadar Trabzonlu abi ve ablalarının aldıkları kıyafetler ile bu kışı üşümeden geçirecekler. Okul Müdürü İbrahim Soysal, Müdür Yardımcısı Murat Ali Şahin, Beden Eğitimi Öğretmeni Zekayi Usta ve Okul Aile Birliği Başkanı İsmail Baş tarafından Trabzon'dan yola çıkarılan hediyeler öğrencilere ulaştırıldı.