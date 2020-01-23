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Tümgeneral Koç'tan Vali Ünlü'ye Ziyaret

Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Iğdır Valisi Enver Ünlü’yü ziyaret etti.

Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti.


Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklere denetleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Iğdır'a gelen Tümgeneral Koç, Valilik şeref defterini imzalayarak Valilik makamında, Vali Ünlü ile bir süre sohbet etti. Vali Ünlü, Tümgeneral Koç'a Iğdır'daki kayısı bahçelerinde yaşanan sonbahar fotoğrafının yer aldığı tabloyu hediye etti.


Ziyarette Tümgeneral Koç'a, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ve Kars Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da eşlik etti.

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