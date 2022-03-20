Türk Dünyası Nevruzu Iğdır'da kutladı

Her yıl geleneksel olarak kutlanan "baharın gelişi" ve "yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, Iğdır'da renkli görüntülere sahne oldu. Doğu Türkistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, İran ve Kumuk Türkleri de gibi Türk dünyasından gelen sanatçılar Iğdır Kültür Merkezinde sevenlerine unutulmaz anlar yaşattılar. Kültür merkezinde bir araya gelen sanatçılar, yöresel kıyafetlerini giyerek kendilerine ait müzik enstrümanlarını çaldı, dans etti, hünerlerini sergilediler. Yöresel oyunların da oynandığı gösteri kutlama programı, seyircilerden tam not aldı. Gösteriler sonrası dışarıda Nevruz ateşi yakıldı. Yakılan Nevruz ateşi çevresinde vatandaşlar halay çekti. Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Iğdır Azerbaycan Kültür Evi başkanı Ziya Zakir Acar, vatandaşlar ile beraber halay çekti. Halay sonrası Vali Sarıibrahim, vatandaşlar ile birlikte örs dövdü. Nevruzun birliktelik taşıdığını belirten Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, “Anadolu topraklarında Nevruz, yenilik, birlik, beraberlik, sevgi, saygı birlikte başarmak demektir. Nevruzu bu yıl hem Orta Asya'dan hem de yöresel ekiplerimiz ile ortak bir şekilde kutladık. Duam, dileğim Nevruzun Iğdır'ımıza Serhat ilimize, Anadolu coğrafyamızda Türkiye'de Dünyada barışa, sevgiye vesile olmasını temenni ediyorum. Emek veren başta Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği ile diğer tüm arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.

‘Iğdır önemli bir kapı'

Iğdır'ın bölgede büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Vali Sarıibrahim, “Türk dünyası açsından Iğdır önemli bir kapıdır. Karabağ Zafersi sonrası açılacak koridorun önemi ortadadır. Bu toplu coğrafyada barışın, sosyal siyasal birlikteliğin büyümesini diliyoruz” dedi.

Iğdır'ın Türk dünyasına açılan bir kapı olduğunu belirten Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı ve Iğdır Azerbaycan Kültür Evi başkanı Ziya Zakir Acar, “Nevruz bayramı kutlamaları kapsamında ikinci günde Türk Dünyasının gösterilerini bugün izledik. Birlik, beraberlik, kardeşlik içinde Kırgızistan'dan Kazakistan'dan , Türkmenistan'dan, Doğu Türkistan'dan , Azerbaycan'dan gelen ekipler Asya'nın, Orta Asya'nın dedelerimizin esintilerini getirdiler. Iğdır üç ülkeye sınır bir il ve aynı zamanda Zengezur koridoru açıldığı zaman Iğdır Türk dünyasına açılan yegane bir kapıdır. Bizim bu yıl amacımız Türk dünyasına açılan bu kapıda Türk dünyasını bir araya getirerek Nevruz bayramını kutlamaktır” dedi.