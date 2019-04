Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü

kuruluş yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Son derece s¸erefli bir go¨revi canı pahasına yerine getiren vefakar emniyet mensupları, bugu¨n Tu¨rk Polis Tes¸kilatının 174. yıl do¨nu¨mu¨nu¨ kutlamanın gurur ve sevincini yas¸ıyoruz. Devletlerin ilerlemesinde ve gelis¸mesinde en o¨nemli unsurlardan biri istikrar, huzur ve gu¨ven ortamıdır. Emniyet Tes¸kilatımız ise 174 yıldır u¨lkemizde bu ortamın korunmasında en bu¨yu¨k gu¨vencemizdir. Tu¨rk Polis Tes¸kilatı, kuruldugˆu 1845 yılından bugu¨ne kadar, edindigˆi bilgi ve tecru¨belerin yanı sıra halkımızın gu¨veni, destegˆi ve is¸birligˆi sayesinde hizmet kalitesini her gec¸en gu¨n artırmıs¸tır. Toplumun huzur ve gu¨venligˆi, vatandas¸ların can ve mal emniyetini sagˆlama, kanun hakimiyeti ve devlet otoritesinin koruma, demokrasi ve o¨zgu¨rlu¨kleri temel kabul edip, tero¨rizme yol ac¸an sebeplerin ortadan kaldırılması gibi c¸ok o¨nemli ve hayati go¨revler u¨stlenen Emniyet Tes¸kilatımız, du¨nyadaki sosyal, ku¨ltu¨rel ve ekonomik gelis¸melerle birlikte, c¸agˆın teknolojisini de yakından takip etmektedir. O¨zellikle polis vatandas¸ is¸birligˆiyle hayata gec¸irdigˆi sosyal proje ve yapılan bas¸arılı c¸alıs¸malarla ilimizin bir huzur kenti olmasında ciddi katkılar sagˆlayan, gurur kaynagˆımız polislerimizin bizleri ileriye tas¸ıyacak her adımını desteklemeye ve onların yanında olmaya devam edecegˆiz. Degˆerli Igˆdırlılar, 15 Temmuz'da s¸ehitlerimizin yadigarı cennet vatanımızı is¸gal etmek isteyen hainlere kars¸ı kahramanca mu¨cadele eden Tu¨rk Polis Tes¸kilatı, devletimizin bu¨tu¨nlu¨gˆu¨ne ve istikbaline yo¨nelen her tu¨rlu¨ tehdit ve tehlikeyi dirayetli durus¸u ve yu¨ce milletimizin destansı mu¨cadelesiyle bertaraf ederek, bagˆrından c¸ıktıgˆı aziz milletimizin go¨nlu¨nde taht kurmus¸tur. Bugu¨n Polislerimize yardımcı olmak istiyorsak s¸u¨pheli durumları, Emniyet Go¨revlilerimize veya 155 polis imdat hattına bildirmemiz gerekmektedir. Kıymetli Polislerimiz, bu gu¨zel serhat kentimizde ve s¸ehitlerimizin mu¨barek kanlarıyla sulanan aziz vatan topraklarımızda ic¸eriden ve dıs¸arıdan gelecek her tu¨rlu¨ tehlike, sizlerin kanunlara aykırı olmayan emirleri, kararlı, cesur ve vakur bir s¸ekilde uygulamanızla bertaraf edilecektir. Sizler bu kutsal go¨revinizi ifa ederken, Atatu¨rk ilke ve inkılaplarından; Cumhuriyetin, demokrasinin temel ilkelerinden ve dogˆruluk, du¨ru¨stlu¨k ve s¸efkatli yaklas¸ımdan da hic¸bir zaman ayrılmayacaksınız. Biliyoruz ki polisimizi gu¨c¸lu¨ kılan, sonsuz bir iman, vatan millet as¸kı ve bu toprakların ku¨ltu¨ru¨du¨r. Sevgi ve saygılarımı sunuyor, 174. yılınız kutlu olsun” dedi.

Törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Yılmaz Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.