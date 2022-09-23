İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TÜRSAB başkan adayı Ali Bilir, Iğdır'da basın ve acente sahipleriyle buluştu

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanlığı için adaylığını açıklayan Ali Bilir, Iğdır’da basın ve seyahat acenteleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanlığı için adaylığını açıklayan Ali Bilir, Iğdır'da basın ve seyahat acenteleri temsilcileriyle bir araya geldi.


Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcılığından istifa ederek 25. dönem başkan adaylığını açıklayan Ali Bilir, Iğdır'da acente temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kendisinin uzun süren istişareler sonucu adaylığını açıkladığını belirterek, Iğdır'daki acente temsilcilerinden destek istedi. Bilir, yönetime geldiklerinde aidat başta olmak üzere acente temsilcilerinin tüm sorunlarına çözüm üreteceklerini belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.