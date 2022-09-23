TÜRSAB başkan adayı Ali Bilir, Iğdır'da basın ve acente sahipleriyle buluştu

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanlığı için adaylığını açıklayan Ali Bilir, Iğdır'da basın ve seyahat acenteleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcılığından istifa ederek 25. dönem başkan adaylığını açıklayan Ali Bilir, Iğdır'da acente temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kendisinin uzun süren istişareler sonucu adaylığını açıkladığını belirterek, Iğdır'daki acente temsilcilerinden destek istedi. Bilir, yönetime geldiklerinde aidat başta olmak üzere acente temsilcilerinin tüm sorunlarına çözüm üreteceklerini belirtti.