Tuz terapi merkezinde ikinci aşamaya geçildi

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki tuz mağaraları; solunum yolu hastalığı, egzama ve cilt hastalığı olanlara şifa dağıtacak.

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde birçok önemli projeyi hayata geçiren Serhat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki tuz mağaraları şifa merkezi haline getiriliyor. Ajans, Iğdır Üniversitesi, Iğdır İl İdaresi ve Tuzluca Kaymakamlığı işbirliğiyle hayata geçirilecek “Tuzluca Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayata Geçiyor” projesinin sözleşmesi imzalandı.

Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Hakkı Alma, 2019 yılında inşaat ağırlıklı birinci aşaması başarılı bir şekilde uygulanan Terapi Merkezi kuruluş projesinin ikinci etap çalışmaları için sözleşme imzaladı. İki yılda tamamlanması hedeflenen terapi merkezinde proje kapsamında konferans salonu ve butik dükkanların yapılması, tuz terapisi (Haloterapi) odalarının terapi amaçlarına uygun şekilde dizayn edilerek uygun mobilyalar ile döşenmesi ve tuz jeneratörlerinin odalara kurulması faaliyetleri ile tamamlanması sonucunda tam teşekküllü bir uygulama ve araştırma merkezi hayata geçirilecektir. Aynı zamanda bir solunum yolu hastalığı olması nedeniyle Covid-19'a da faydalı olacağı öngörülen Terapi Merkezi diğer solunum yolları hastalıkları, egzama ve cilt hastalığı olan hastalar için şifa merkezi olacak.

“Tuz terapisi hangi hastalıklara iyi geliyor?”

Terapi merkezine gelecek olan insanlar tuz odalarında belirlenen sürelerde kalarak şifa bulacak. Odalarda kalma süresi 20-40 dakika arasında değişiyor. Her nefes alışverişte vücuda giren tuz molekülleri insan sağlığını olumlu yönde etkileyerek var olan hastalıkların iyileşmesini sağlıyor. Tuz terapisi, zatürre, astım, bronşit, sedef hastalığı, hırıltı, öksürük, soğuk algınlığı, orta kulak iltihabı, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, nezle, KOAH, uyku bozuklukları, depresyon, cilt hastalıkları ve sinüzit hastalığının tedavisi için en etkili yöntemlerden biri. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için de tuz terapisi kullanılıyor.

Türkiye'deki en kaliteli kaya tuzlarından birine sahip olan Tuzluca Tuz Mağarası'nda yapılan tuz terapi merkezinin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Proje bütçesinin yüzde 75'i Ajans tarafından desteklenecek.