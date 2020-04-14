İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzluca Belediyesi maske ve eldiven dağıttı

Tuzluca Belediyesi tarafından esnaf ve vatandaşlara, maske ile eldiven dağıtımı yapıldı.


Açıklamada bulunan Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan, "Dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle devletimizin aldığı kararlar ve tedbirler kapsamında bizde ilçemizde alınabilecek tedbirler konusunda elimizden geleni yapmaktayız. Sık sık esnafı ziyaret edip tedbirler konusunda uyarılarda bulunuyoruz, günün her saatinde anonslar yaparak uyarılarda bulunuyoruz. Dezenfektan çalışmalarımız devam etmekte son olarak da maske ve eldiven dağıtımında bulunduk, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız inşallah. Sadece vatandaşlarımızdan ricamız tedbirli ve sabırlı olmaları" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.