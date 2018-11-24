İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzluca Belediyesi'nce 60 çocuk sünnet ettirildi

Tuzluca Belediyesi tarafından toplu sünnet organizasyonu gerçekleştirildi.


Tuzluca Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleni kapsamında bu yıl ilçedeki 60 çocuk erkekliğe ilk adımlarını attı. Tuzluca belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla 60 çocuğun sünnetini üslenenek kıyafetler olmak üzere tüm masraflar belediye tarafından karşılandı.


İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Abdullah Kadıoğlu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren minikler ve aileler Kadıoğluna teşekkür etti. Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların her haliyle ilgilendiklerini ifade eden Belediye Başkan V. Kadıoğlu, "Belediye olarak kişinin doğumdan ölümüne kadar her haliyle vatandaşlarımızla ilgilenen bir kurum olarak bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla bugünde 60 çocuğumuzun sünnetini gerçekleştirdik ve bunun mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.