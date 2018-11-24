Tuzluca Belediyesi'nce 60 çocuk sünnet ettirildi

Tuzluca Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleni kapsamında bu yıl ilçedeki 60 çocuk erkekliğe ilk adımlarını attı. Tuzluca belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla 60 çocuğun sünnetini üslenenek kıyafetler olmak üzere tüm masraflar belediye tarafından karşılandı.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Abdullah Kadıoğlu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren minikler ve aileler Kadıoğluna teşekkür etti. Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların her haliyle ilgilendiklerini ifade eden Belediye Başkan V. Kadıoğlu, "Belediye olarak kişinin doğumdan ölümüne kadar her haliyle vatandaşlarımızla ilgilenen bir kurum olarak bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla bugünde 60 çocuğumuzun sünnetini gerçekleştirdik ve bunun mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız" dedi.