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Tuzluca Belediyesi'nden yaşlı ve ihtiyaç sahibi kişilere gıda yardımı

Iğdır Tuzluca Belediyesi tarafından korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.


Dünyayı tehdit eden korona virüs salgının Türkiye'de de görülmesi ve artması üzerine 'evde kal' sloganının başlamasıyla, evinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara Tuzluca Belediyesi tarafından gıda yardımı yapıldı.


Açıklamada bulunan Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan, "Dünyayı saran bu hastalığın atlatılması için, önemli olan böyle zor dönemlerde herkesin birbiriyle kucaklaşması ve gereken tedbirleri olarak sabırla beklemesidir. Bu durumdan kurtulmanın en önemli kısmı evde kalarak kendimizi izole etmek ve bulaşmayı en aza indirmektir. Bizde ilçemizde evde kal sloganıyla evlerinde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza az da olsa katkıda bulunmak için gıda yardımında bulunduk. Herkesin bu durumda duyarlı olmasını ve evlerinde kalan ihtiyaç sahibi yaşlı ve vatandaşlarımıza yardım etmeleri çağrısın da bulunuyoruz. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntıların üstesinden gelip normal hayata döneriz. Onun içinde kişisel temizlik ve yapılan uyarılara uyalım 'Hayat Eve Sığar' sloganıyla evimizde kalalım" açıklamalarında bulundu.

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