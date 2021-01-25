İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzluca Devlet Hastanesinde yangın

Iğdır Tuzluca Devlet Hastanesinde sabah saatlerinde kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıktı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, hastanede maddi hasar meydana geldi.


Alınan bilgilere göre, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde sabah saatlerinde kalorifer kazanın patlaması sonucu Tuzluca Devlet Hastanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tuzluca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, hastane personeli ve hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Can kaybının yaşanmadığı yangında hastane hasar görürken, temizlik çalışmaları başlatıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.