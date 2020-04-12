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Tuzluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ''Kitapla Kal,Evde Kal'' projesi

Iğdır Tuzluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından ’’Kitapla Kal, Evde Kal’’ projesi başlatıldı.

Iğdır Tuzluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından ''Kitapla Kal, Evde Kal'' projesi başlatıldı.


Korona Cirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesi, Tuzluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ''Kitapla kal,Evde kal'' Projesi kapsamında gönüllü idareci ve öğretmenler tarafından öğrencilere okumak istedikleri kitapları evlerine kadar götürüp teslim ettiler.


Öğrenci ve veliler bu durumdan memnun kalırken yapılan proje için emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

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