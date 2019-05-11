Tuzluca Tuz Mağaraları Terapi Merkezi oluyor

Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın öncülüğünde yürütülen Tuz Terapi Merkezi projesinde sona gelindi.

Tuzluca Tuz Mağaralarında 12 dönüm içine kurulacak olan Terapi Merkezi tamamlandığında astım, KOAH, egzama ve solunum yolları hastalarına şifa dağıtacak.

Türkiye'de bu boyutta bir proje olmadığına dikkat çeken Rektör Alma, “Tuz Terapi Merkezleri Dünyanın sayılı yerlerinde uygulanmakta, özellikle sağlık ve turizm açısından ön listelerde yer almaktadır. 2 yıla yakındır büyük bir çaba ve azimle Iğdır Üniversitesi camiası olarak yürüttüğümüz bu projemiz 2 ay sonra nihai durumuna kavuşacak. 2019 yılı sonu projemiz uygulanmaya başlanacak. Tuz mağarası içerisinde 12 dönüm kapalı alan üzerinde kurulacak olan projemiz şu an uygulama, avam, statik, elektrik, tesisat, 3D haritalama ve 3D görselleri konularını halletmek üzereyiz. 2 yıla yakın bir zamanda büyük bir azim ve gayretle geldiğimiz bu noktaya inanıyorum ki herkes gerekli desteği ve duayı edecektir. Hayata geçirilecek Tuz Terapi projemiz KOAH, egzema, astım vb. solunum yolları hastalarımız için bulunmaz bir nimet. Komşu ülke kardeş Nahçıvan'da projemizin nihai amacına uygun Tuz Terapi Merkezi mevcut. Projemiz hayata geçtikten sonra il ve ülke dışından gelecek misafirlerimizin konaklamaları için iyi bir otel gerekli olacak. Tabi sadece bununla da sınırlı kalınmayacak. Sosyal etkinlik alanları da bu derece önem arz etmektedir” dedi.