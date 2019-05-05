İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzluca'da 2. Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması düzenlendi

Tuzluca’da İlçesinde 2.

Tuzluca'da İlçesinde 2. Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması düzenlendi.


Iğdır İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü ortaklaşa çalışmasıyla Hayvancılığın teşvik ve önemini vurgulamak adına, ayrıca Bakanlık tarafından 2018 yılının 'Buzağı Yılı' olarak ilan edilmiş olması sebebi ile hayvancılıkta olmazsa olmazlardan biri olan buzağıların önemine vurgu yapmak için 2019 yılında da ikinci buzağı yarışması düzenlendi.


Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Tarım Orman Müdürü Kemal Birge, hayvancılık konularına değinerek sponsorlara katkılarından ötürü teşekkür etti.


Tuzluca Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu, konuşmasında hayvancılığın önemini vurgu yaparak yarışmaya katılan yetiştiricilere başarılar diledi.


Daha sonra yarışmacıların geçiş töreni başladı. Yarışma üç ayrı dalda yapıldı. Dereceye giren buzağı oğlak ve kuzulara ödülleri verildi.


Yapılan yarışmanın ardından yemek ikramına geçildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.