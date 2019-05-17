Tuzluca'da aç kalan kurtlar sürüye saldırdı

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde aç kalan kurtlar sürüye saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Taşucan Köyü'nde, Hasan Öner'e ait koyun sürüsüne, kırsalda aç kalan kurt saldırdı. Kırsalda otlayan koyunların ortadan kaybolması üzerine aramaya çıkan hayvan sahipleri gördükleri manzara karşısında saşkına döndüler. İlk belirlemede 55 küçükbaş hayvanı telef olduğu belirlendi. Sürü sahibi Hasan Öner, geçim kaynaklarının bu olduğunu ve bundan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.