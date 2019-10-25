Tuzluca'da anlamlı etkinlik

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Civanlı Köyü'nde bulunan İlkokul, Gençlik Merkezi ve Iğdır İHH temsilcileri tarafından boyandı, düzenlenen şenlikte öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Iğdır Gençlik Merkezi ve Iğdır Genç İHH temsilcileri tarafından Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Civanlı köyünde bulunan ilkokulda şenlik düzenlendi. Okulu boyayan Gençlik Merkezi ve İHH temsilcileri öğrencilere ekmek arası sucuk dağıttılar.

Düzenlenen etkinlikte halaylar, oyunlar oynanarak çocuklara unutulmaz bir gün yaşatan gençler, bu tür etkinlikleri önümüzdeki dönemd ede devam ettireceklerini belirttiler.

Gençlik Merkezi Müdürü Özlem Dede yaptığı açıklamada "Yapmış olduğumuz bu etkinlikle çocukları mutlu etmek ve geleceğe daha umutla bakmalarını hedefliyoruz. Çocuklarla birlikte bizde çok eğlendik ve onların bu mutluluğuna ortak olduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyorum" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ozan Malkoç ve Şube Müdürü Hayati Çelikten etkinliği gerçekleştiren Gençlik Merkezi ve Genç İHH yöneticilerine teşekkür etti.