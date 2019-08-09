Tuzluca'da bal hasadı başladı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 2 bin 500 rakımda arıcıların bal hasadı başladı.

Iğdır Arıcılar Birliği Başkanı Hüccet Şabahat, Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan ve Iğdır İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu'nun katılımıyla tören düzenlendi.

Burada açıklamalarda bulunan Birlik Başkanı Şabahat, "Öncelikle arıcılarımıza bereketli ve bol kazançlı olur inşallah. Mevsimin çok yağışlı geçmemesine rağmen genel olarak arıcılarımız gayet memnun ve iyi ürün aldılar. Misafir olarak hasadımıza katılan il müdürümüze ve belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Bize bal satışında, pazarlanması konusunda destekte bulunacakları sözü verdiler. Tekrardan bu sezonun çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.