Tuzluca'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile kazalara set denetimi gerçekleşti.

Tüm yurtta olduğu gibi Tuzluca'da da, 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile polis tarafından tüm paydaşlarla denetimlere başlandı.

Ramazan Bayramı münasebetiyle vatandaşların sevdikleri ile huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için polis ekipleri tarafından yoğun tedbirler alındı. Tedbirlere ilaveten trafikte yaşanacak yoğunluk bağlamında "emniyet kemeri kullanımının önemini" vurgulamak için çalışma başlatıldı.

Kaymakam Salih Çiğdem, 30 Nisan Cumartesi günü saat 11:00'da tüm il ve ilçelerde olduğu gibi ilçede de yapılan trafik denetimlerine katılarak durdurulan araç sürücülerine ikazlarda bulunarak “Amacımız ceza yazmak değil, bilgilendirme ve bilinçlendirmek yapmak” dedi.

Tuzluca ilçesinde de ekiplerin etkin, sürekli ve yoğun denetim yapacağını belirten Kaymakam Çiğdem, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek “Sürücülerimizin trafik kurallarına mutlaka uymalarını rica ediyorum; huzur, sağlık ve mutluluk içinde bir bayram diliyorum” dedi.