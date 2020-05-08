Tuzluca'da camiler dezenfekte edildi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında cami ve Kur'an kursları dezenfekte edildi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine Tuzluca ilçesinde bulunan cami ve Kur'an kurslarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Tuzluca Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs ile mücadele kapsamında belediye ekiplerince camilerimiz ve Kur'an kurslarımızda temizlik ve virüse karşı dezenfektan yapıldı” denildi.