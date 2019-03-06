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Tuzluca'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde Sivil Savunma Günü nedeniyle okullarda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Sivil Savunma Günü nedeniyle okullarda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.


Tuzluca'da tatbikat öncesi, öğrencilere deprem ve yangın anında neler yapılacağı anlatıldı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen tatbikatta yaralanan öğrencilere 112 Acil Servis ekipleri müdahale ederken, okul bahçelerinde yakılan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Açıklamalarda bulunan Belediye İtfaiye Birim Çavuşu Yasin Çelt, çocukların afet durumunda neler yapmaları gerektiğini öğrenmeleri açısından tatbikatın önemli olduğunu belirtti.


Çelt, "Deprem, yangın ve acil durumlarla ilgili bir haftanın içerisindeyiz. Okullarımızda öğrencilerimiz anı ve o heyecanı yaşasın istedik. Bu bilinç ve kültürün oluşması amacıyla acil durumlarda ne yapılacağını bilmeleri, hangi numaralara ulaşmaları gerektiğini ve tahliye kanallarını öğrenmeleri amacıyla bu tatbikatları yaptık” dedi.

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