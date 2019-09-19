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Tuzluca'da Gaziler Günü kutlaması

Tuzluca’da Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Tuzluca'da Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.


Tuzluca'da 19 Eylül Gaziler günü nedeniyle Tuzluca belediye meydanında tören düzenlendi.Törene ilçe kaymakamı Abdullah kadıoğlu gaziler dernek başkanı Halis türkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.


Tören saygı duruşu ve istiklal marşı okunduktan sonra Atatürk büstüne çelenk bırakılarak başladı.Daha sonra kurum amirleri tarafından Dernek Başkanı Halis Türkan'a ziyarette bulunarak günleri kutlandı.


Açıklamada bulunan Türkan, "19 Eylül Gaziler günümüz başta gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve silah arkadaşlarına, şehitlere ve aramızdan ayrılan gazilerimize bugün vesilesiyle Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun, hayatta kalan gazilerimize de sağlık sıhhat diliyorum" dedi.

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