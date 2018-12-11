Tuzluca'da genç çiftçilere eğitim sonrası katılım belgesi verildi

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde genç çiftçilere eğitim sonrası katılım belgesi verildi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde daha önce genç çiftçi projesi kapsamında hak kazanan vatandaşlara İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünce hak sahiplerine eğitim verilerek katılım belgesi verildi.

Belge dağıtım törenine Iğdır İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Kemal Bilge ve Arıcılar Birliği Başkanı Hüccet Şabahat'ın katılımlarıyla hak sahiplerine belgeleri takdim edildi.