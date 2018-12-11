İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzluca'da genç çiftçilere eğitim sonrası katılım belgesi verildi

Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde genç çiftçilere eğitim sonrası katılım belgesi verildi.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde genç çiftçilere eğitim sonrası katılım belgesi verildi.


Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde daha önce genç çiftçi projesi kapsamında hak kazanan vatandaşlara İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünce hak sahiplerine eğitim verilerek katılım belgesi verildi.


Belge dağıtım törenine Iğdır İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Kemal Bilge ve Arıcılar Birliği Başkanı Hüccet Şabahat'ın katılımlarıyla hak sahiplerine belgeleri takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.