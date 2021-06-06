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Tuzluca'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergi düzenlendi

Tuzluca’da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Tuzluca Halk Eğitim Merkezi tarafından sergi düzenlendi.

Tuzluca'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Tuzluca Halk Eğitim Merkezi tarafından sergi düzenlendi.


Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle Tuzluca Halk Eğitim Merkezi tarafından sergi düzenlendi. Sergi açılışına İlçe Kaymakamı Salih Çiğdem ,kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Sergide öğrencilerin ve kadınların kendi imkan ve yetenekleriyle yaptıkları el sanatları herkes tarafından beğenilerek taktir kazandı.

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