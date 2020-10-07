İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzluca'da Hayvan yüklü kamyonet devrildi

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde hayvan yüklü kamyonet devrildi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde hayvan yüklü kamyonet devrildi.


Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı kamışlı köyü rampası diye bilinen yoldan yokuş aşağı inen M.C. yönetimindeki 76 AV 171 plakalı hayvan yüklü kamyonet frenin boşalması nedeniyle devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişinin hafif şekilde yaralanarak kontrol amaçlı olarak Tuzluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kamyonette bulunan hayvanlarda kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.