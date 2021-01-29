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Tuzluca'da iki grup arasında silahlı çatışma

IĞDIR (İHA) – Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde husumetli iki aile arasında silahlı çatışma çıktı.

IĞDIR (İHA) – Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde husumetli iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2 kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Tuzluca ilçesinde daha önce köyde husumetli iki aile ilçe merkezinde karşılaşınca silahlı çatışma çıktı. Çatışmada rastgele sıkılan silahtan çıkan kurşunlar ev ve iş yerlerin camına isabet etti. Olayda iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar Tuzluca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polisin müdahalesiyle gruplar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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