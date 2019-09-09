İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzluca'da Kerbela şehitleri anıldı

Hazreti Muhammed’in torunu Hz.

Hazreti Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınları, Kerbela'da şehit edilmelerinin 1380. yılında, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde anıldı.


Tuzluca'da "Aşura Merasimi"ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da 72 yareni ile şehit edilişinin 1380. yıl dönümü gözyaşlarıyla anıldı. Top sahasında düzenlenen merasimde gençler, zincirlerle dövünerek sineye vurdular. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşmaların yapıldığı programda, mersiyeler okunarak, Hz. Hüseyin ve 72 yareni için ağıt yakıldı. Programda Kerbela olayını anlatan tiyatro gösterisi de gözyaşlarıyla izlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.