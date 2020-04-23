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Tuzluca'da köy çocuklarına hediye dağıtıldı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla köy çocuklarına hediye dağıtımı yapıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla köy çocuklarına hediye dağıtımı yapıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Ozan Malkoç ve Şube Müdürü Hayati Çelikten'in "Minik Yüreklere Bir Oyuncak" projesi kapsamında korona virüs salgınından dolayı iptal edilen 23 Nisan Etkinliklerinin buruk yaşanmaması için gönüllü personeller tarafından köylerde ikamet eden 300 öğrenciye hediye verildi.

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