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Tuzluca'da koyun sürüsüne otomobil çarptı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde otomobil koyun sürüsüne çarptı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde otomobil koyun sürüsüne çarptı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır Tuzluca karayolu üzerinde Davut Çavuşoğlu yönetimindeki 44 PC 526 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyiteni kaybederek yolun kenarındaki koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürüdeki 20 koyun telef oldu. Trafiğe kapanan yol jandarma ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.


Sürücü Çavuşoğlu verdiği ifadeye göre hayvan sahibinin feneri gözüne tutması sonucu dikkatinin dağılmasıyla sürünün içine girdiğini söyledi. Yapılan kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

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