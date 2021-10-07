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Tuzluca'da kurtuluş coşkusu

Tuzluca’nın düşman işgalinin 101’nci yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Tuzluca'nın düşman işgalinin 101'nci yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.


Iğdır'ın Tuzluca ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 101'ci yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı. Törene kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. İlçe meydanında yapılan çelenk töreninin ardından İlçe Kaymakamı Salih Çiğdem tarafından, kurtuluş yıldönümü nedeniyle yapılan etkinlik ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verilmesiyle tören sona erdi.

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