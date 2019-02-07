Tuzluca'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla ülke genelinde yapılan farkındalık eylemi Tuzluca'da gerçekleştirildi.

Etkinliğine ilçe Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu, kurum Amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.Vatandaşlar uygulamayı gayet yerinde gördüklerini, herkesin kurallara uyması gerektiği açıklamalarında bulundular.