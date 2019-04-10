Tuzluca'da Polis haftası kutlandı

Iğdır Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Programa katılan kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla sehir içinde araç konvoyu oluşturularak ilçe emniyet müdürlüğü önünde tebrikler kabul edildikten sonra ikramlar sunuldu. Coşkulu geçen program renkli görüntülere neden oldu.