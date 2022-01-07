Tuzluca'da robotik kodlama atölyesi açıldı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Robotik Kodlama atölyesi açıldı.

Tuzluca İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ortaklığı ile hazırlanan "Robotik Kodlama Atölyesi" açıldı.

Açılışa İlçe Kaymakamı Salih Çiğdem, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan, İl Millî Eğitim Müdürü Servet Canlı, SERKA Koordinatörü Ramazan Mutlu Doğaner, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile hizmete açıldı.

Projenin amacının bireylerin kodlama ve algoritma mantığını kavramasını sağlamak, eleştirel düşünme, takım çalışması, iletişim becerilerini artırmak, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal hayata uyumlarını ve yaşamsal becerilerini yenilikçi uygulamalar ile geliştirmelerini sağlamak projenin ana hedefleri olduğu belirtildi.

Eğitimde yenilikçi eğitim modelleri arasında yer alan STEM yaklaşımını baz alan robotik kodlama eğitiminin uygulanması, bireylerin analitik düşünme ve problem çözme kabiliyetlerini artırmaya destek olmakla birlikte kişisel gelişimlerini desteklemesi hedefleniyor.