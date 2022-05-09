İhlas Haber Ajansı

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Tuzluca'da sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

Iğdır’da günlerdir etkili olan sağanak yağış bazen aniden bastırınca sele ve taşkınlara neden oluyor.

Iğdır'da günlerdir etkili olan sağanak yağış bazen aniden bastırınca sele ve taşkınlara neden oluyor.


Iğdır'da günlerdir etkili olan yağışlar bazı yerlerde sele neden oluyor. Iğdır Tuzluca ilçesinde aniden bastıran yağmur çarşı merkezinde sele neden oldu. Vatandaşlar yağmur ile birlikte evlerine giderken araçları ile seyirde halinde olan vatandaşlar ise yağmurun dinmesini bekledi. Yağan yağmur sonrası birçok yerde su birikintisi oluştu.

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