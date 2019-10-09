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Tuzluca'da Trafik Kazası: 2 yaralı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır - Tuzluca kara yolu Pirli mevkisinde 76 AV 626 plakalı TIR rampa aşağıya indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ve güvenlik güçlerince kazada isimleri belirlenemeyen iki yaralı sürücü ambulansla hastahaneye sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, vatandaşlar kazanın gerçekleştiği bölgenin çok virajlı ve rampa olduğundan sık sık bu tür kazaların yaşandığı yıllardır bu yola bir çözüm bulunmadığı ve aylar önce yol inşaatına başlandığı ve yarıda bırakılarak kazaya daha çok sebebiyet verildiği ifade ettiler.

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