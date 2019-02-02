Tuzluca'da uygulanabilecek projeler değerlendirildi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) proje ekibi, Tuzluca İlçesi Hamurkesen köyünde bulunan alabalık üretme tesisi ve büyükbaş hayvan işletmesinde incelemelerde bulunarak yapılabilecek yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

Proje uygulanacak alanda konu ile ilgili açıklama yapan İl Müdürü Özkan Yolcu, “İlimizde önemli bir üretim potansiyeline sahip olan tesislerin daha kapsamlı bir hale getirilmesi için SERKA'ya sunulacak proje çok önem arz etmektedir. Söz konusu proje sayesinde hem balık üretilecek havuzların hem de tesisler etrafındaki piknik alanlarının modern bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır. Söz konusu proje hayata geçtiğinde organik kahvaltı sunumu yapılabileceği gibi, yöresel yemeklerinde sunumu yapılabilecektir. Konaklama tesisleri sayesinde yayla turizminin önü açılacaktır. Tuzluca İlçemiz, tarım, hayvancılık ve arıcılığın yanında turizm alanında da doğasıyla, otantik bitki örtüsüyle, platolarda ki meralarıyla temiz havasıyla ve kaynak sularıyla, turizm yatırımlarına çok müsait bir ilçemizdir. Tuzluca'mızın bu özelliklerini avantaja dönüştürecek projelere hazırlayarak bölgenin parlayan yıldızı olmasını sağlayacaktır” dedi.