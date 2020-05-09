Tuzluca'dan videolu “Evde Kal Tuzluca” mesajı

Iğdır Tuzluca'da birçok meslekten ve vatandaştan oluşan kişiler, çektikleri videoda 'Evde Kal Tuzluca' mesajı verdi.

Iğdır Tuzluca ilçe Müftülüğü yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınması gereken önlemlere dikkati çekmek için video çekti. Tuzluca ilçe Müftülüğü Tuzluca'nın farklı yerlerinde çektikleri videoları birleştirerek 'Evde Kal Tuzluca' mesajı verdi. Vatandaşlar çektikleri video ile korona virüse (Covid-19) karşı alınması gereken önlemlere bir daha dikkati çekmiş oldu.