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Uçak seferleri iptal edildi

Iğdır’da olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Iğdır'da olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve elverişsiz hava şartlarından dolayı 2 gündür yapılması planlanan uçak seferlerinin iptal edildiği öğrenildi. Yapılması planlanan Iğdır-Ankara ve Iğdır-İstanbul uçak seferlerinin 2 gündür karşılıklı olarak iptal edilirken, bugün ise yapılacak olan uçak seferlerinin hava şartlarına göre belirleneceği öğrenildi.

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