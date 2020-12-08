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Uçuruma yuvarlanan araç hurdaya döndü: 1 yaralı

Iğdır’da kontrolden çıkan bir otomobil uçuruma yuvarlandı.

Iğdır'da kontrolden çıkan bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.


Kaza, Iğdır  Korhan Yaylası mevkisinde meydana geldi. Ağrı Doğubayazıt ilçesinden Iğdır Karakoyunlu ilçesi Mürşitali köyüne 61 BJ 776 plakalı otomobili ile seyir halinde olan imam Vefa Avrasi (30) kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil takla attı. Araç yaklaşık 70 metre uçuruma yuvarlandı. Bekar olduğu öğrenilen ve 4 yıllık imam olan Avrasi bölgeden geçen diğer sürücüler gördü. Haber verilmesi üzerine kaza yerine giden ambulansla Avrasi, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan Avrasi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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