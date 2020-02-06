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Ülke genelinde yaşanan doğal afet ve olaylar için kurban kesildi

İdlib, Elazığ, Malatya, Van ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan olaylar için, Iğdır’da mevlit okutulup, dualar eşliğinde kurban kesildi.

İdlib, Elazığ, Malatya, Van ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olaylar için, Iğdır'da mevlit okutulup, dualar eşliğinde kurban kesildi.


Iğdır Valiliğince merkez Ulu Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler, Elazığ, Malatya depreminde hayatını kaybedenler, Van'da yaşanan çığ olayında hayatını kaybedenler ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulduktan sonra, kurbanlar kesildi.


Programa katılan Iğdır Valisi Enver Ünlü, ülke genelinde yaşanan olay ve afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için rahmet, yaralılara ise şifa diledi. Vali Ünlü, “Suriye'nin İdlib şehrinde askerlerimize düzenlenen alçakça bir saldırı sonucu şehitler verdik. Daha sonra, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem karşısında sarsıldık ve yine kardeşlerimizi kaybettik ve yine komşu vilayetimiz Van'da vatandaşlarımız çığ altında kaldı. Vatandaşların çığ altında kaldığını öğrenir öğrenmez yardıma koşan asker, AFAD, korucu ve aziz milletimiz kurtarma esnasında çığ altında kalarak üstüne bir acı daha eklendi. Dün yine bir uçak kazası yaşadık. Müftümüzün dediği gibi 'bir musibet bin nasihatten yeğdir.' Allah'ın ilahi uyarılarıdır diye düşünüyoruz. Millet olarak hep beraber birlik içerisinde bu acılarımızı saracağız” dedi.


Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Müftüsü Mustafa Tekin, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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