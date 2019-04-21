Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın yaptığı ve İlahiyat Fakültesinin organize ettiği Uluslararası Eyyubiler Sempozyumu başladı.

20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Uluslararası Eyyubiler Sempozyumu ülkemizdeki çok sayıda üniversite başta olmak üzere, Kuveyt, Cezayir, Irak, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Suriye, Filistin, Pakistan, Almanya ve Fas'tan akademisyenlerin katılımıyla başladı.

Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda açılışı yapılan sempozyuma Rektör Vekili Prof. Dr. Selahattin Çelebi, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdulhalim Oflaz ve ülkemizin çeşitli üniversitelerinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

“Selâhaddin Eyyubi İslam Âlemi İçin Değerli Bir Şahsiyet”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan sempozyumda, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdulhalim Oflaz Türkçe ve Arapça bilgilendirme konuşması yaptı. Selâhaddin Eyyubi'nin İslam âleminde değerli bir şahsiyet olduğunu belirten Oflaz, “Kudüs başta olmak üzere Ortadoğu coğrafyasının büyük bir kısmını Haçlılardan temizlemesi ve İslâm birliğini yeniden sağlaması gibi başarıları nedeniyle, Müslümanların kalbinde Selahaddin Eyyubi sevgisi nakşolmuştur. Selâhaddin Eyyubi'nin ailesinin Iğdır ilimize yaklaşık 45 kilometre mesafede yakınlıkta bulunan; ancak zamanında Şeddâdîlerin başkentliğini yapmış ve fakat bugün Ermenistan sınırları içerisinde yer alan Duvîn'den neş'et etmiştir. Tarihe mal olmuş bu ailenin şahsi manevisinde teşekkül eden ümmet birliğini bugünkü idraklere sunmak ve ahde vefa babından olmak maksadıyla böyle bir sempozyumu düzenlemiş bulunmaktayız. Bu sempozyumun İslam âleminin birliğine ve ümmet bilincinin yeniden yeşermesine vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim ” dedi.

“Amacımız İslam birlikteliğine katkı sağlamak”

Ardından kürsüye çıkan Rektör Vekili Prof. Dr. Selahattin Çelebi, sempozyumu İslam birliğine katkı sağlamak amacıyla düzenlediklerini ifade etti. Çelebi, “Iğdır Üniversitesi olarak tarihe mal olmuş Selahaddin Eyyubi ve ailesi hakkında uluslararası bir sempozyum düzenlemeyi vefa borcu alarak bildik. Çünkü Eyyubi ailesinin neş'et ettiği yer ilimize yaklaşık 45 kilomere mesafede bulunan Duvin şehridir. Düvin şehri günümüzde komşumuz Ermenistan sınırları içinde bulunmaktadır. Ermenistan'ın yaklaşık 50 km güneyinde yer alan Duvin Iğdır ilimizin sınırlarından da geçmekte olan Aras Nehri'nin diğer yakasında bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Çelebi sözlerini şöyle tamamladı: “12. ve 13. Yüzyıllarda Zengi ve Eyyubi aileleri nezdinde gerçekleşen İslam âlemi birlikteliği ve ümmet bilinciyle hareket etme düşüncesinin yerleşmesine katkı sağlaması umuduyla Iğdır Üniversitesi olarak Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Mehmet Hakkın Alma'nın öncülüğünde Uluslararası Eyyubiler Sempozyumu'nu düzenledik. Bu program sayesinde İslam kardeşliğinin tesisine katkı sağlamayı temenni ediyoruz.”

Prof. Dr. Çelebi, konuşmasının son bölümünde ise konuklara Iğdır Üniversitesi olarak hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) Hayvan Hastanesi ve üniversite bünyesinde açılan programlar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından sempozyumun ilk oturumu Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Dudu Kuşçu'nun başkanlığında devam etti.

İki gün sürecek olan sempozyum beş oturum şeklinde yapılacak. Oturumların ardından konuklara İshak Paşa Sarayı ve Ahmed-i Hani Türbesi gezdirilecek.