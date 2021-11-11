Üniversite öğrencilerini taşıyan servis kaza yaptı

Iğdır'da üniversite öğrencilerini taşıyan servis minibüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Iğdır-Doğubayazıt yolu Aşağı Erhacı mevkiinde meydana geldi. Iğdır Üniversitesi Suveren Yerleşkesi'nden öğrencileri alan servis minibüsü Iğdır'a doğru yola çıktı. Rampayı inen servis aracı düzlüğe indiği yerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaklaşık 30 metre gittikten sonra durabildi. Bariyerin etkisiyle duran araçta bulunan 4 öğrenci ve şoför uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.