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Üniversite'de Tezsiz Yüksek Lisans programı açıldı

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans ikinci öğretim programı açıldı.


Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans ikinci Öğretim Programı açılma tekfili Yüksek öğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendi. Yüksek öğretim genel kurul kararı dikkate alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği, Üniversite Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans ikinci öğretim programının açılmasının uygun görüldüğü açıklandı.


Marka bir üniversite olma yolunda ilerlediklerini belirten Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, “üniversite olarak giderek ivme kazanıyoruz. YÖK'ün ilgili bölümlerimizin açılması yönündeki kararı bizi ziyadesiyle sevindirdi. Üniversitemizin kalkınması ve şehre katma değer sağlaması noktasında gayret içerisindeyiz. Iğdır Üniversitesi marka bir üniversite olma yolunda emin adımlarlar ilerliyor” dedi.

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