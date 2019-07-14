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Üniversiteye otobüs hibe edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 27 kişilik bir otobüs Iğdır Üniversitesi’ne hibe edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 27 kişilik bir otobüs Iğdır Üniversitesi'ne hibe edildi.


Üniversitesi'nin her alanda gelişmesi için yoğun mesai içinde olduklarını kaydeden Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, yapılan görüşmeler sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversiteye bir otobüs hibe edildiğini belirtti. Rektör Alma "Üniversitemiz için en iyisini en güzelini yapma gayreti içerisinde çalışmalarımız sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversitemize hibe edilen otobüsümüz hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız hizmet sunmayı nasip etsin inşallah” dedi.

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