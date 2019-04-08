Üniversiteyi dünya standartlarına göre tasarlıyor

Dr. Mehmet Hakkı Alma, üniversiteyi dünya standartlarında bir eğitim kurumu haline getirme çalışıyor.

Üniversitenin altyapı eksiklerini tamamladıklarını belirten Rektör Alma, “Şuanda Iğdır'ın toprak, su, sağlık ve bitki haritasını bitirmek üzereyiz. Iğdır Üniversitesi'ni tarım ve lojistik üniversitesi yapmak için YÖK'e başvurduk, amacımız Iğdır'ı marka şehri yapmak” dedi.

Iğdır'ın tarım ve hayvancılık yönünden önemine dikkat çeken Alma, “Yörenin kayısısı meşhur fakat kıymeti bilinmiyor. Bunun için coğrafik işaret başvurusunda bulunduk. Melekli'de tarım çiftliklerimiz var orada halka eğitim veriyoruz. Çiftçilik eğitim merkezi kurduk ve 300 tane köye giderek eğitimler verdik. Yörede 700 bine yakın buzağı ölümü var. Bunları gidermek amacıyla Hayvan Hastanesini kurduk” diye konuştu.

Çin'de ve Malezya'da çok sayıda doktora ve yüksek lisans öğrencisine danışmanlık yapan Rektör Alma, Türkiye'deki üniversitelerin teorik anlamda çok iyi fakat pratik anlamda eksik kaldığını belirtti.

Rektör Alma, “Japonya'yı ele alacak olursak son sınıfta ders kavramı yok. Dersin hocası firmayla görüşüyor, firmanın ihtiyacına göre bitirme tez konusu veriyor, öğrenci bununla meşgul oluyor” ifadelerini kulandı.