Ünlü Erdoğdu ailesini ziyaret etti

Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, Emek Mahallesinde ikamet eden Erdoğdu ailesini evinde ziyaret etti.

Ziyarette, Zeliha Erdoğdu ile yakından ilgilenen Sema Ünlü, “Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sağlamaya destek olmak toplum olarak öncelikli görevlerimiz arasındadır. Peygamber Efendimiz gençleri, yaşlılara saygı göstermeye teşvik etmiş ve "Herhangi bir genç, yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösterirse, Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler imkanı sağlar” diyerek bu hususun önemini vurgulamıştır. Devletimiz ise yaşlılarımıza her türlü desteği sunmakta ve ilerleyen yaşlarında daha huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak için her türlü imkanlar sağlanmaktadır” dedi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.