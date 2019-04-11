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Ünlü, okuma yazma kursunu ziyaret etti

Iğdır Valisi Enver Ünlü’nün eşi Sema Ünlü, Evliya Caminde okuma yazma kursunu ziyaret etti.

Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, Evliya Caminde okuma yazma kursunu ziyaret etti.


Kursa katılan kursiyerlerle sohbet ederek azimlerinden dolayı tebrik eden Sema Ünlü, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında ilimiz genelinde çalışmalar kararlılıkla yürütülüyor. Buradaki amaç ilimizde tek bir okuma yazma bilmeyen vatandaşımızın kalmamasıdır. Verilen kurslar sayesinde vatandaşlarımız, sosyal hayatın içerisinde işlemlerini kimseden yardım almadan kolayca yapabilecekler” dedi.

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