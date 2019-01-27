Ünlü şehit ailesini ziyaret etti

Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, 1990 yılında Şırnak'ta şehit düşen Abdulcabbar Parin'in ailesini ziyaret etti.

Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret edip, yanlarında olduğunu hissettirmek istediğini ifade eden Sema Ünlü, “Şehitlik en yüksek makam ve en yüksek mertebedir. Devletine, milletine ve vatanına canını vermiş kahraman bir evlada sahipsiniz. Devletimiz ve milletimiz onların emaneti olan sizlerin her zaman yanındadır. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa hiç çekinmeden ulaşın, söyleyin. Kapılarımız sizlere sonuna kadar açık” dedi.