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Ünlü'den açık kapıya başvuran aileye ziyaret

Iğdır Valisi Enver Ünlü’nün eşi Sema Ünlü, yılın son ziyaretini sosyal destek amacıyla “Açık Kapı” birimine başvuruda bulunan Kadriye Tuncay isimli vatandaşı ziyaret ederek gerçekleştirdi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, yılın son ziyaretini sosyal destek amacıyla “Açık Kapı” birimine başvuruda bulunan Kadriye Tuncay isimli vatandaşı ziyaret ederek gerçekleştirdi.


Ünlü, ziyaretinde aile ile yakından ilgilenerek, “Elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya hazırız. Daha iyi bir ev ortamı sağlamak için gereken gayreti göstermek istiyoruz” dedi.


Yeni yılın ülke, millet ve tüm insanlığı huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunan Ünlü, ziyaretinde çocukları unutmayarak oyuncak hediye etti.

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