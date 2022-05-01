Ünsal: "Gelecek Ramazan Bayramı'nda inşallah Hocalı'da oluruz"

Ünsal, mesajında ,”Geçen yıl Ramazan Bayramı Şuşa'da kutlandı, bayram namazı kılındı.İnşallah gelecek yıl Ramazan Bayramı namazını yürek yaramız Kerbelamız olan Hocalı'da ,Hankendi'nde kılarız.Bu isteğimizde gerçek olur“dedi.

Serdar Ünsal mesajının devamında, "Bayramlar kardeşliğin pekiştiği günlerdir. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan kırgınlıklarını unuttukları,barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Bayramlar, millî ve dini duyguların, inançların yaşandığı günlerdir. Maalesef bugün Gazze'de ,Irak'ta Suriye'de,Karabağ'da Müslümanların kanı akmakta . Ortadoğu kan gölüdür.ABD,İsrail, IŞİD ve PKK müslüman kanı akıtmakta kana doymamaktadır" dedi.

İki yıl önce Ramazan ayında bir istekte bulunduğunu belirten Ünsal, "Allah'tan isteğimiz gelecek Ramazan bayramında Esir Türk illeri Doğu Türkistan,Kerkük ,Dağlık Karabağ Hocalı'nın hür özgür olmasıydı Allah'a şükür ki Karabağ azad oldu.Hankendi ve Hocalı kaldı inşallah orası da azat olacaktır. Allah'tan isteğimiz gelecek Ramazan bayramında ,akan kanların durması yönündedir.Bu vesile ile Oğuz-Türkmen boylu,Bozkurt soylu,tarih öncesinden Hun yiğitlerine, Göktürk, Kutluk ve yüzlerce oymak. Selçuklu,Osmanlı torunu,genç Türkiye Cumhuriyeti ve başta Azerbaycan olmak üzere diğer Türk İlleri mensupları;Ocağın tütsün,soyun sürsün,başın dik,alnın ak ve açık,ömrün uzun ve güzel olsun Ramazan Bayramınız ebedi ve kutlu olsun” dileğinde bulundu.